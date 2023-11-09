В Северной Осетии за два года число самозанятых выросло в 19 раз

По словам главы региона Сергея Меняйло, создание новых рабочих мест, увеличение численности занятого населения - одни из главных критериев при отборе инвестпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых выросло в Северной Осетии в 19 раз с 2021 года и превысило 38 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в РФ в Москве.

"По словам Сергея Меняйло, существенно выросло число самозанятых жителей республики, которых на сегодняшний день насчитывается более 38 тыс. человек. На начало 2021 года самозанятых граждан в Северной Осетии было не более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении главы и правительства региона.

По его словам, создание новых рабочих мест, увеличение численности занятого населения - одни из главных критериев при отборе инвестиционных проектов. На территории республики реализуется 41 инвестпроект, общая стоимость которых превышает 66 млрд рублей. При реализации проектов предполагается создание более 8 тыс. рабочих мест в сфере туризма и в агропромышленном комплексе.

"Если в 2020 году доля людей, не имеющих официального места работы, составляла почти 15%, то в сентябре этого года - 9%", - сообщил руководитель региона.

Также в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" с 2020 года из 2,7 тыс. человека 85% трудоустроились либо оформили налог на профессиональную деятельность. Самыми востребованными программами профессиональной подготовки стали гид-экскурсовод, инструктор пешеходного туризма, повар, кондитер. Кроме того, по линии министерства труда и социальной защиты населения реализуется программа соцконтрактов. С 2021 года трудоустроены с получением государственной помощи более 1 тыс. человек, еще 1,6 тыс. стали индивидуальными предпринимателями, 922 личных подсобных хозяйства также получили социальную помощь.

Создать 250 новых рабочих мест для сельских жителей позволит и участие республики в проекте "Современный облик сельских территорий" программы "Комплексное развитие сельских территорий".