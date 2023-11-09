Рост составил 313,7 млрд рублей в рублевом эквиваленте, рассказали в ЦБ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Рынок юаневых облигаций на Мосбирже с начала 2023 года вырос на 42% - на 24,7 млрд юаней, или на 313,7 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Однако с июня, на фоне ускорения ослабления национальной валюты и низких рублевых процентных ставок, размещение юаневых облигаций прекратилось, добавил регулятор. "Заемщики, в том числе получающие выручку в иностранной валюте, в этот период предпочитали осуществлять заимствования в рублях", - пояснил ЦБ. В октябре в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке и возросшей стоимости рублевых заимствований были размещены облигации на сумму 1 млрд юаней (12,7 млрд рублей).

Как пояснил регулятор, основной рост рынка юаневых облигаций в 2023 году происходил за счет нефтегазовой отрасли (15 млрд юаней). Объем рынка юаневых облигаций в конце октября достиг 83,4 млрд юаней, основная доля на нем приходится на облигации отрасли цветной металлургии и нефтегазовой отрасли (38% и 36% соответственно).

В целом на рынке корпоративных облигаций среднедневные объемы вторичных биржевых торгов в октябре выросли до 16,4 млрд рублей в день (в сентябре - 10,7 млрд рублей).