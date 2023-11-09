В Чувашии заявили о доппотребности до 50 тыс. тонн песка для строительства трассы М-12

По данным минтранса республики, на участках дорожных работ выявили дефекты

ЧЕБОКСАРЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Дорожники возобновили перевозку песка с карьера в селе Сиява Порецкого округа Чувашии для ликвидации дефектов при строительстве шестого этапа трассы М-12 "Восток", потребуется еще до 50 тыс. тонн песка. Об этом говорится в сообщении, распространенном минтрансом республики.

"На участках строительства трассы М-12 выявились дефекты. В местах выемок произошли оползания откосов. Для ликвидации потребовалось дополнительно перевезти песок объемом до 50 тыс. тонн. Сроки для завершения сжатые, поэтому используется ближайший карьер, который находится в селе Сиява Порецкого округа", - отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что на шестом этапе строительства трассы М-12 идут финальные работы. По информации властей, для перевозки дополнительного объема песка используются только включенные в соответствующий перечень дороги общей протяженностью порядка 23 км.

"Мы понимаем, что жителей Сиявы, Кожевенного, Гарта Порецкого округа сейчас волнует, в каком состоянии останутся восстановленные дороги. Отмечу, что ремонт был качественный. На сегодняшний день нет трещин, просадок и колеи", - приводятся в сообщении слова врио главы Минтранса Чувашии Максима Петрова.

По его словам, специалисты ежедневно ведут мониторинг состояния дорог, также достигнуты договоренности об оперативном устранении дорожных дефектов в случае их появления. "Чтобы снизить нагрузку на дороги, принято решение перевозку осуществлять некрупной тоннажной техникой. До конца ноября обязуемся завершить перевозку", - цитируют в сообщении заместителя руководителя проекта по строительству М-12 Сергея Затолокина.

На территории Чувашии строятся шестой и седьмой этапы федеральной автомобильной трассы М-12 "Восток" протяженностью 84 и 10 км соответственно. В августе в Минтрансе республики отмечали, что предстоит восстановить 43 км дорог регионального и местного значения, задействованных при возведении М-12.