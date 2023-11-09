В Тверской области намерены построить дополнительно четыре газовые котельные в 2024 году

В регионе также планируют реконструировать 7,3 км тепловых сетей

ТВЕРЬ, 9 ноября. /ТАСС/. В Тверской области дополнительно построят четыре газовые котельные в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Изначальные показатели программы были скорректированы. И теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 км тепловых сетей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2024 году построят 14 новых котельных в Максатихинском округе, в том числе для газоснабжения детского сада, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса. Еще пять котельных заработают в Краснохолмском округе, три - в поселке Жарковский, две - в Вышневолоцком округе.

Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитана на 2023-2027 годы, в апреле она получила одобрение на правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет синхронизирована с программой по газификации региона. Ранее губернатор Игорь Руденя сообщил, что на эти цели выделяется более 1,3 млрд рублей.