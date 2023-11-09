В Раде заявили о последствиях в случае, если Киев не получит финансирование

Это может стоить человеческих жизней, считают в парламенте

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров. Такое сокращение расходов может стоить человеческих жизней, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Все, что мы заработали, мы отправим на оборону, а остальные расходы, традиционные для бюджета, - выплата пенсий, зарплат учителям, врачам, восстановление, поддержка бизнеса - все это попадает в плоскость дефицита бюджета. Если правительство не договорится с разными партнерами о том, чтобы его покрыть, то мы должны будем сокращать что-то из этих расходов и это будет очень неприятно. Пенсии и зарплаты, конечно, являются защищенными статьями, но пострадает гуманитарная сфера. Будет публиковаться недостаточно учебников для школ, может возникнуть нехватка оборудования в больницах. <...> И это может стоить человеческих жизней", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Верховная рада приняла в четверг государственный бюджет Украины на 2024 год. Согласно документу, доходы бюджета ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен ($49 млрд), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен ($92,9 млрд). На военные нужды в будущем году планируется направить 1,69 трлн гривен ($46,9 млрд). Дефицит бюджета предусмотрен в объеме 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.

Однако в бюджете прогнозируется больше поступлений, чем партнеры готовы предоставить. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, для покрытия дефицита Украине не будет хватать почти $10 млрд. По его словам, Киеву придется вести переговоры с Канадой, Норвегией, Южной Кореей, Японией и Всемирным банком, чтобы они покрыли разницу.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров уже отмечал, что Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.