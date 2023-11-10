На Сахалине планируют создать предприятие по ремонту и обслуживанию самолетов

По сведениям пресс-службы правительства региона, представители бизнеса из Китая выразили готовность инвестировать в реализацию проектов по локализации сервисов для авиации, производству беспилотников и туристическим поездкам на остров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Представители китайского бизнеса выразили готовность инвестировать в транспортные и туристические проекты Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с предпринимателями из Китая.

"Зарубежные партнеры выразили готовность вкладывать средства в реализацию проектов по локализации сервисов для авиации, производству беспилотников и туристическим поездкам на остров. Совместно с китайской компанией "Сиань шуньцзе кэцзи" планируется создать на Сахалине предприятие, которое будет предоставлять сервисы для авиации. В условиях антироссийских санкций особую актуальность приобретают услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием самолетов", - сказали в пресс-службе.

По словам Лимаренко, локализация сервисов на Сахалине - это новый уровень сотрудничества с китайскими партнерами. "На базе нашей "Авроры" (авиакомпания - прим. ТАСС) создана единая дальневосточная авиакомпания, располагающая большим парком техники. В перспективе рассматриваем возможность обслуживать на Сахалине самолеты и других крупных российских авиакомпаний. Мы уверены, что в сотрудничестве с китайским бизнесом появится возможность обеспечить более высокий уровень сервисов для нашей авиации в условиях санкционного давления", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Еще один проект, реализуемый совместно с компанией "Цзянсу Даши Ханкун Кецзи", связан с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Зарубежные партнеры предоставят несколько моделей БПЛА. Сахалинские специалисты планируют изучить их устройство и затем наладить выпуск самых эффективных моделей. Серийное производство будет запущено на базе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ), у которого есть и собственные наработки, но китайские модели могут разнообразить его продуктовую линейку.

Компания "Шаньдун Чжунте Гоцзи Люю Юсянь" заинтересована в развитии международного туризма. "Ежегодно китайские путешественники совершают более 150 млн поездок по всему миру, и их все чаше привлекает Дальний Восток России. Региональное министерство туризма разработало недельный тур на Сахалин для гостей из КНР, в ближайшее время туристический продукт будет выпущен на рынок. Предполагается, что зарубежные туристы будут прибывать прямым рейсом, который связывает Южно-Сахалинск и Харбин", - заключили в правительстве Сахалинской области.