10 ноября, 05:40

На Кубе в марте 2024 года планируется открытие магазина российских продуктов

Покупки можно будет оплатить картами платежной системы "Мир"

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Магазин, специализирующийся на продаже продукции российского производства, откроется на Кубе в марте 2024 года, покупки можно будет оплатить картами российской платежной системы "Мир". Об этом ТАСС рассказал советник генерального директора компании Rusmarket Евгений Мейтес.

"Rusmarket - это наше совместное предприятие с кубинской государственной компанией Cimex, которое ориентировано на торговлю товарами российского производства, как продовольственными, так и промышленного назначения. Планируемые сроки открытия магазина - конец первого квартала 2024 года, - сказал он. - Сейчас мы находимся на финальной стадии регистрации предприятия и как только будем готовы, мы отправим первую партию груза. Мы рассчитываем, что она будет здесь в районе февраля следующего года, это позволит открыть наши двери дорогим покупателям уже в марте".

Мейтес отметил, что товары в магазине можно будет оплачивать картами российской платежной системы "Мир". "Разумеется, будет такая возможность. Мы встречались на прошлой неделе с кубинскими коллегами, которые ответственны за внедрение и реализацию возможности оплаты картой "Мир", и они заверили нас в том, что сейчас проходят финальные этапы наладки систем оплаты и скоро все заработает. Надеемся, что в следующем году этот процесс уже будет отлажен, и клиенты наших магазинов смогут оплачивать покупки картами "Мир", - добавил он.

Компания Rusmarket принимает участие в 39-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2023 в Гаване. На стенде предприятия представлены продукты питания, средства личной гигиены и другая продукция, которая, по словам представителей компании, будет продаваться в дальнейшем кубинским гражданам.

FIHAV-2023 проводится с 6 по 11 ноября в 25 павильонах выставочного комплекса "Экспокуба" на площади 600 тыс. кв. м на южной окраине Гаваны. В мероприятии принимают участие представители компаний из более чем 60 стран, среди которых Бразилия, Венесуэла, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия и Франция. FIHAV - самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. Выставка проводится с 1983 года при содействии Министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, а также торговой палаты страны. 

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