10 ноября, 07:06

Выручка "Инарктики" за девять месяцев 2023 года выросла на 10%

Она достигла 20 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Инарктики" по итогам января - сентября 2023 года увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20 млрд рублей, сообщила компания.

"Консолидированная выручка компании за девять месяцев 2023 года увеличилась на 10% по сравнению с девятью месяцами 2022 года и составила 20,0 млрд рублей. Рост обусловлен ростом объемов продаж и средней цены", - говорится в сообщении.

Объем продаж за девять месяцев 2023 года возрос на 6% относительно аналогичного периода 2022 года и достиг 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Биомасса рыбы в воде на конец сентября 2023 года составила 33,7 тыс. тонн, что на 12% выше, чем годом ранее.

"В 2023 году российский рынок красной рыбы не только восстановился, но и начал уверенно расти в объемных и стоимостных показателях. В мире также наблюдается позитивная динамика - темпы роста спроса превышают динамику роста предложения. Компания будет увеличивать свою долю в сегменте охлажденной рыбы на фоне снижения предложения. На данный момент мы уже занимаем 21% российского рынка аквакультуры в натуральном выражении. При этом на конец девяти месяцев 2023 года биомасса составила 30,1 тыс. тонн, увеличившись на 12% год к году, что подкрепляет потенциал нашего роста в будущие периоды", - прокомментировал генеральный директор компании Илья Соснов, чьи слова приводятся в сообщении.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России.

Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы. 

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