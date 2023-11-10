10 ноября, 07:07

Гендиректором кинокомпании "Амедиа продакшн" назначили Вадима Соколовского

Он приступит к работе в новой должности с 13 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральным директором кинокомпании "Амедиа продакшн" назначен Вадим Соколовский. Он приступит к работе в новой должности с 13 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В начале сентября стало известно, что Соколовский покинул пост директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра "Иви".

"Вадим Соколовский с понедельника 13 ноября приступает к работе в кинокомпании "Амедиа продакшн" в качестве генерального директора", - говорится в сообщении.

По словам Соколовского, для него это назначение - своего рода возвращение в компанию. "Когда-то я был в числе тех, кто продюсировал первые проекты компании. Сегодня "Амедиа продакшн" известна как создатель востребованного у зрителей кино- и сериального контента. Уверен, что впереди у нас много новых увлекательных проектов", - процитировали его в пресс-службе.

Марина Сидорова, занимавшая пост генерального директора "Амедиа продакшн" с июня 2015 года, покидает компанию, чтобы заняться развитием собственных бизнес-проектов, добавили в пресс-службе. 

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