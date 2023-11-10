10 ноября, 07:36

Региональные управления ФАС смогут проводить проверки обоснованности тарифов

Ревизии начнут осуществлять по поручению центрального аппарата службы, рассказали в кабмине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России наделяются полномочиями по проведению внеплановых выездных и документарных проверок обоснованности тарифов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, проводить такие проверки будут по поручению центрального аппарата службы, которая, как и прежде, будет выносить акт по итогам состоявшейся проверки и контролировать его исполнение.

Центральный аппарат ФАС также продолжит заниматься рассмотрением обращений в сфере госрегулирования тарифов.

"Принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов", - пояснили в кабмине. 

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