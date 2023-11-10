10 ноября, 07:25

Гладков заявил о завершении строительства оптово-распределительного центра под Белгородом

Губернатор региона отметил, что доходы в бюджет области вырастут

БЕЛГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Строительство крупного оптово-распределительного центра компании "Мираторг" завершилось в Корочанском районе Белгородской области, сейчас центр уже вводят в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Строительство оптово-распределительного центра завершилось, это около 4 млрд рублей инвестиций и 140 новых рабочих мест, а значит и доходы в бюджет Корочанского района, в бюджет Белгородской области вырастут", - сказал губернатор. Он напомнил, что соглашение о строительстве центра было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. "Я уверен, что это не последний крупный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории нашего региона, планов у нас много и, несмотря на достаточно непростую оперативную обстановку, мы стараемся темпы развития региона не снижать", - заметил Гладков.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора напомнили, что новый логистический комплекс рассчитан на 27,5 тыс. паллетомест и единовременное хранение более 25 тыс. тонн продукции. "Реализация проекта направлена на оптимизацию логистической цепочки поставок высококачественной продукции животноводства как внутри страны, так и в рамках экспортных отгрузок", - заметили в пресс-службе. Кроме того, в рамках поддержки создания на территории области подобного рода предприятий в областном бюджете предусмотрены средства на возмещение части затрат по их строительству, сумма превышает 300 млн рублей. В частности, проект "Мираторга" будет поддержан региональными властями на общую сумму более 500 млн рублей за счет бюджета. "Для Белгородской области крайне важно, что агрохолдинг принял решение о размещении нового производства именно в нашем регионе, и, помимо создания 150 новых рабочих мест с достойной, конкурентной зарплатой, всеми социальными гарантиями и комфортными условиями труда, центр будет уплачивать более 160 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней ежегодно, а также окажет позитивное долгосрочное влияние на социально-экономическое развитие региона", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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