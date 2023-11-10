10 ноября, 07:31

"Аэрофлот" запустит с января 2024 года рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск

Самолеты будут летать дважды в неделю

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу на прямые рейсы из Красноярска во Владивосток и Челябинск, полеты начнет выполнять с января 2024 года авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Об этом сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

"Полеты будут выполняться с 1 января 2024 года авиакомпанией "Россия", - говорится в сообщении.

Рейсы из Красноярска во Владивосток планируется выполнять два раза в неделю на лайнерах Boeing 737. Полеты из Красноярска в Челябинск будут также выполняться дважды в неделю на самолетах Superjet 100.

Отмечается, что жители Красноярского края смогут приобрести билеты на перелеты по этим направлениям по сниженным тарифам в рамках государственной программы субсидирования региональных воздушных перевозок. 

Теги:
РоссияКрасноярский крайЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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