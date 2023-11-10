10 ноября, 07:32

Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023 году могут превысить 12 млрд куб. м

Минэнерго республики планирует ежегодно наращивать поставки с месторождения Шахдениз по Южному газовому коридору на 1 млрд куб. м

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Азербайджан в 2023 году поставит в Европу более 12 млрд куб. м газа. Об этом сообщил замминистра энергетики страны Самир Велиев, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции в Бухаресте.

"В 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 млрд куб. м газа, ожидается, что в 2023 году объем поставок превысит 12 млрд куб. м", - сказал замминистра, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго. Как отметил Велиев, планируется ежегодно наращивать поставки с месторождения Шахдениз по Южному газовому коридору (ЮГК) на 1 млрд куб. м.

По словам замминистра, к 2028 году Азербайджан рассчитывает добывать значительные объемы газа на месторождениях в Каспийском море, в том числе Умид и Апшерон, что позволит расширить экспорт. Он также сообщил о планах ввести в эксплуатацию до конца 2027 года ветряные и солнечные электростанции мощностью 1 862 МВт, что, по оценкам замминистра, высвободит для экспорта более 1 млрд куб. м газа в год.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью ЮГК. В настоящее время основным источником экспорта газа является месторождение Шахдениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия. По данным Минэнерго, в январе - сентябре 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 8,6 млрд куб. м газа. 

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