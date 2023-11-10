"Аэрофлот" увеличит поток пассажиров в аэропорту Красноярска на более чем 40% в 2024 году

Географию полетов в/из региона планируют расширить до 33 направлений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" увеличит объемы пассажирских перевозок в международном аэропорту Красноярска на более чем 40% в 2024 году - до 1,9 млн пассажиров в год, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% - до 1,9 млн пассажиров в год. Из них 1,2 млн пассажиров будут перевезены без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга", - отмечено в сообщении.

Также "Аэрофлот" технически увеличит присутствие в международном аэропорту Красноярска им. Д. А. Хворостовского в 2024 году. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые - Airbus A319.

В зимнем расписании этого года из Красноярска проводятся рейсы по 24 внутренним и международным направлениям.