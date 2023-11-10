10 ноября, 07:35

"Аэрофлот" увеличит поток пассажиров в аэропорту Красноярска на более чем 40% в 2024 году

Географию полетов в/из региона планируют расширить до 33 направлений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" увеличит объемы пассажирских перевозок в международном аэропорту Красноярска на более чем 40% в 2024 году - до 1,9 млн пассажиров в год, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Географию полетов в/из Красноярска в 2024 году планируется расширить до 33 направлений с учетом рейсов в Москву и Санкт-Петербург. 24 маршрута будут внутренними. Ожидается, что объемы пассажирских перевозок увеличатся более чем на 40% - до 1,9 млн пассажиров в год. Из них 1,2 млн пассажиров будут перевезены без учета рейсов в/из Москвы и Санкт-Петербурга", - отмечено в сообщении.

Также "Аэрофлот" технически увеличит присутствие в международном аэропорту Красноярска им. Д. А. Хворостовского в 2024 году. Компания планирует базировать в Красноярске до 11 воздушных судов в зимнем расписании и до 12 - в летнем. Это лайнеры авиакомпании "Россия": Superjet 100, Boeing 737-800 и впервые - Airbus A319.

В зимнем расписании этого года из Красноярска проводятся рейсы по 24 внутренним и международным направлениям. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация