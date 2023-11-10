Эксперты считают, что нефтяникам выгоднее продавать топливо в РФ, чем за рубежом

Как отметили в исследовательской группе "Петромаркет", то же справедливо и для рынка дизтоплива

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас обсуждает возможность частичного снятия действующих запретов на экспорт топлива, которые были введены 21 сентября 2023 года для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Если запрет на экспорт большей части объемов дизеля уже был снят, то на бензины ограничения продолжают распространяться.

В исследовательской группе "Петромаркет" сообщили ТАСС, что условия для снятия запрета на экспорт автобензина и дизтоплива сложились еще в октябре, когда моторные топлива торговались на внутреннем оптовом рынке с премией относительно цен экспортной альтернативы, а чистая маржа мелкооптово-розничной торговли бензином и дизелем стала стабильно положительной.

"В ноябре ситуация на российском топливном рынке никак не изменилась в худшую сторону и является абсолютно стабильной. Так, по состоянию на 3 ноября средние по стране цены на оптовом рынке автобензина АИ-92 с учетом выплат по демпферу почти на 3 000 рублей за тонну превосходят величину экспортной альтернативы НПЗ, что говорит о большей привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с их экспортом", - подсчитали аналитики.

По их данным, то же справедливо и для рынка дизтоплива, оптовые цены на котором превосходят величину экспортной альтернативы более чем на 6 тыс. рублей за тонну.

Что касается средней по стране чистой маржи мелкооптово-розничной торговли топливами, то по состоянию на 3 ноября она составляет 8,5 тыс. рублей за тонну для бензина АИ-92 и 4,7 тыс. рублей за тонну для дизтоплива.