10 ноября, 07:52

Объем сделок на импортной выставке в Шанхае достиг $78,4 млрд в 2023 году

Россию на мероприятии представили 66 компаний из 30 регионов страны

ШАНХАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Участники завершившейся в пятницу в Шанхае 6-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) договорились о заключении сделок на сумму $78,4 млрд, что на 6,74% превысило показатель прошлого года. Такие итоговые данные сообщил на пресс-конференции замруководителя оргкомитета выставки Сунь Чэнхай.

По его словам, на прошедшей выставке, центральной темой которой стали инновации и развитие, свыше 440 экспонентов представили свою новую продукцию, технологии и услуги. Из 500 крупнейших предприятий мира в CIIE 2023 года приняли участие 298, что стало рекордом за все время проведения данной выставки, отметил Сунь Чэнхай.

Участие в CIIE 2023 года приняли свыше 3,4 тыс. компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира. В этом году выставка впервые за последние три года проходила без антиковидных ограничений, по своим масштабам она вернулась к доковидным показателям.

Почетными гостями CIIE стали такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

Участие России

При поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) промышленный потенциал РФ был широко представлен на CIIE, а само участие РФ стало в два раза масштабнее по целому ряду позиций, чем в 2022 году.

Cвою продукцию в масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представили 66 российских компаний из 30 регионов РФ.

Общая площадь российской экспозиции составила 1,7 тыс. кв. м. Компании из РФ разместили продукцию и представили свои услуги в шести тематических павильонах. Среди них, в частности, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары и сувенирные изделия, косметика и бытовая химия, медицина и здравоохранение, технологии и IT, а также услуги.

Данных по объему сделок, заключенных российскими компаниями, пока нет. Однако ожидается, что речь идет о миллиардах долларов.

Кратко о СIIE

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.

На CIIE в 2022 году было заключено соглашений на сумму в $73,52 млрд, что на 3,9% превысило показатель 2021 года. На пятой CIIE были представлены 145 стран и регионов мира, а число компаний, которые продемонстрировали свою продукцию и услуги, составило порядка 2,8 тыс.

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© Информационное агентство ТАСС
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