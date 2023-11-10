В Москве создадут более 52 тыс. рабочих мест за счет промышленных инвестпроектов

В городе реализуется 80 масштабных промышленных инвестиционных проектов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 52 тыс. новых рабочих мест появится в Москве благодаря реализации 80 промышленных инвестиционных проектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"80 промышленных масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве. Благодаря им будет создано больше 52 тыс. рабочих мест. <...> Под масштабные инвестпроекты с 2016 года мы предоставляем участки без торгов", - написал он.

В частности, он отметил, что на севере столицы уже работает технопарк, где проектируют и разрабатывают технологические решения для строительной отрасли, а на западе построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода. На северо-востоке города появится производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты.