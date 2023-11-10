10 ноября, 08:32

Немецкая OBI подала иск в арбитражный суд к бывшей российской структуре

Сеть гипермаркетов прекратила свою работу на территории РФ в марте 2022 года, после чего ее бизнес перешел к российским собственникам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Немецкая компания OBI GmbH & Co. Deutschland KG подала в Арбитражный суд Московской области иск к своей бывшей российской структуре - "ОБИ Франчайзинговый центр", следует из данных в электронной картотеке арбитражных дел.

Дата искового заявления - 7 ноября. Подробности по данному иску не приводятся.

OBI - сеть строительных гипермаркетов направления DIY (от англ. Do it yourself - "сделай сам"). Первые магазины сети в России открылись в 2003 году. Немецкая OBI в марте 2022 года сообщила, что прекращает работу сети на территории России. После этого ее бизнес в РФ перешел к российским собственникам. 

Теги:
Россия
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