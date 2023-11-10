10 ноября, 08:59

Массовое производство автомобилей УАЗ с мотором Евро-5 начнется в 2024 году

В "Соллерсе" отметили, что никаких производственных ограничений нет, и до конца этого года ассортимент моделей и дилерские стоки будут полностью восстановлены

ТАСС, 10 ноября. "Соллерс" начнет в 2024 году массовое производство автомобилей УАЗ с мотором Евро-5. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Что касается производства автомобилей Евро-5, то такие машины пока массово не производятся, так как идет процесс сертификации автомобилей Евро-5 с новыми блоками управления двигателями. Массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования", - отметили в пресс-службе.

По информации компании, УАЗ полностью справляется с выполнением всех поступающих госзаказов. Кроме того, предприятие ежемесячно отгружает автомобили в розничную сеть на основании заявок от дилеров.

"Никакого повышения цен на автомобили УАЗ в текущем году не планируется", - подчеркнули в пресс-службе "Соллерс".

В компании отметили, что на данный момент имеется дефицит ассортимента по модельному ряду "Патриот" и "Пикап". Это связано с тем, что до начала третьего квартала этого года УАЗ был ограничен в объемах производства этих моделей из-за реализуемых проектов ресорсинга компонентной базы и перехода на новых поставщиков.

"К настоящему моменту никаких производственных ограничений нет, и мы рассчитываем, что до конца этого года ассортимент моделей и дилерские стоки будут полностью восстановлены", - добавили в пресс-службе. 

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