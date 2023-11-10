Компании из РФ на выставке CIIE в Шанхае договорились о поставках на 10,1 млрд рублей

За время выставки российские компании провели более 500 деловых встреч

ШАНХАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Российские компании на завершившейся в Шанхае 6-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) предварительно договорились с китайскими партнерами о поставках своей продукции на 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном ТАСС от Российского экспортного центра (РЭЦ), который является организатором национальной экспозиции на выставке.

"За время выставки российские компании провели более 500 деловых встреч. Их экспортный потенциал, по предварительным данным, оценивается в 10,1 млрд рублей - это в шесть раз больше, чем в 2022 году", - сообщили в РЭЦ.

"Российским экспортерам есть, что предложить китайским клиентам и в части готовой продукции, и в части технологических решений. Но самым сложным этапом сделки большая часть наших экспортеров считает самый первый, начальный этап - получение объективной маркетинговой и деловой информации о китайском рынке и поиск покупателей и торговых партнеров. В этом смысле опыт, который наши компании получают на CIIE, очень важен, особенно для новых участников. Здесь они смогли пообщаться с потенциальными клиентами, понять их потребности и на месте дать лучшее предложение и заключить сделку - ведь "живой" контакт и установление доверительных отношений являются особенно важными для китайских партнеров, а РЭЦ окажет им поддержку", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Участие России

В этом году при поддержке РЭЦ промышленный и торговый потенциал РФ был широко представлен на CIIE, а само участие РФ стало в два раза масштабнее по целому ряду позиций, чем в 2022 году. Cвою продукцию в масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia представили свыше 60 российских компаний из 30 регионов РФ.

Общая площадь российской экспозиции составила 1,7 тыс. квадратных метров. Компании из РФ разместили продукцию и представили свои услуги в шести тематических павильонах. Среди них, в частности, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, потребительские товары и сувенирные изделия, косметика и бытовая химия, медицина и здравоохранение, технологии и ИТ, а также услуги.

Сделки на выставке

Общий объем сделок на прошедшей выставке, согласно данным организаторов, составил 78,4 млрд долларов, что на 6,74% превысило показатель прошлого года. В 2023 году в CIIE приняло участие свыше 3,4 тыс. компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира.

В этом году выставка впервые за последние три года проходила без антиковидных ограничений и по своим масштабам она вернулась к доковидным показателям. Ее почетными гостями стали такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

CIIE

Проведение CIIE - часть масштабной программы правительства Китая, взявшего курс на трансформацию нынешней экономической модели развития страны. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

О планах Китая провести выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Первая из них состоялась в ноябре 2018 года в Шанхае. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру.