10 ноября, 09:31

Акции "Роснефти" на Мосбирже растут более чем на 2,6%

По данным на 12:04 мск, они торговались на уровне 597,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Роснефти" на Московской бирже растет более чем на 2,6%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки ускорили рост на сообщении о проведении заседания совета директоров 10 ноября, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.

По данным на 12:04 мск, акции компании росли на 2,45%, до 597,4 рубля за бумагу. По данным на 12:10 мск, акции "Роснефти" ускорили рост и торговались на уровне 598,35 рубля за бумагу (+2,62%).

Как сообщила компания, также в повестке - вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

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Россия
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