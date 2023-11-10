"Уральские авиалинии" с 24 ноября запустят рейсы между Екатеринбургом и Иркутском

В компании отметили, что для жителей Иркутска предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 ноября приступит к выполнению рейсов между Екатеринбургом и Иркутском, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"В нашем зимнем расписании новинка: рейс Екатеринбург - Иркутск - Екатеринбург. Из Екатеринбурга летим с 24 ноября по пятницам, а из Иркутска - с 25 ноября по субботам", - говорится в сообщении. В компании отметили, что в Екатеринбурге для жителей Иркутска предусмотрены удобные стыковки с рейсами в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

По данным сайта аэропорта Кольцово, сейчас полеты из этого города в Иркутск выполняет только S7.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов Airbus.