В компании изучают разные опции, отметил председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, изучает разные опции. Об этом журналистам в кулуарах форума Finopolis 2023 сообщил предправления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.

"Мы планируем, что мы точно это делаем [редомициляцию]. Как я уже и говорил, мы прорабатываем все варианты различных опций, которые у нас есть на столе", - сказал он.

Близнюк также добавил, что опции, которой принято решение воспользоваться, пока нет. "Опции, в которой бы мы были полноценно уверены, пока нет. Но они [совет директоров группы "Тинькофф"] работают над этим. У нас много разных сценариев, каждый изучаем", - отметил он.

В марте 2023 года в интервью "Ведомостям" Близнюк сообщал, что в TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикции. Однако он не уточнял, какую именно юрисдикцию для переезда рассматривает группа.

25 февраля 2023 года санкции против "Тинькофф" ввел Евросоюз, затем в июле в свои санкционные списки банк занесли США и Канада.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. В состав группы входят банк, виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".