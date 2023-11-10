10 ноября, 11:37

В России запустили методику рейтингования управляющих компаний

В рейтинге, в частности, учитывались собираемость платежей и среднее количество оплаченных заказов коммерческих услуг

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Методику рейтингования управляющих компаний (УК) на основе индекса удовлетворенности потребителей запустили в России. Об этом ТАСС сообщили в IT-компании "Домиленд" (учредитель рейтинга).

"В России появилась методология рейтингования управляющих компаний. Она была разработана независимой комиссией, в состав которой вошли эксперты рынка. Основным показателем рейтинга стал индекс удовлетворенности потребителя (CSI от английского customer satisfaction index)", - рассказали в компании. Также в рейтинге учитывались собираемость платежей, доля выручки за коммерческие услуги относительно выручки за содержание, среднее количество оплаченных заказов коммерческих услуг и другие.

Первый рейтинг управляющих компаний России формировался по результатам работы за девять месяцев 2023 года на основе данных платформы "Домиленд". В шорт-лист попало 15 компаний из 450, их средний индекс - 4,13 балла. В целом, общий фонд многоквартирных домов (МКД), которыми управляют эти компании, превысил 1132 МКД, общее число заявок в эти УК за девять месяцев 2023 года составило 757 363, число активных пользователей этих компаний - 285 415 человек.

По итогам первого рейтинга победителями стали в категории "стандарт" - "УК Самолет", в категориях "комфорт" - и "бизнес" - Level Group, в категории "премиум+" - "Смарт-Сервис". 

Теги:
Россия
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