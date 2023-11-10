10 ноября, 11:51

Почти 24 млрд рублей вложат в импортозамещение в сельском хозяйстве Подмосковья

На предприятиях будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест для жителей области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инвесторы вложат порядка 24 млрд рублей в реализацию проектов в сфере импортозамещения в сельском хозяйстве Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Сегодня в Московской области реализуется пять инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства. Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 23,9 млрд рублей. На предприятиях будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что среди них проект птицефабрики "Элинар-бройлер" из Наро-Фоминска. В рамках проекта планируется создание нового племенного репродуктора бройлерных кур. Инвестиции в проект - более 4 млрд рублей.

Еще один проект реализует компания "Биотех-Зоо" из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных. Компании предоставлен земельный участок в г.о. Домодедово в рамках программы региональной поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация