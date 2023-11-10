Почти 24 млрд рублей вложат в импортозамещение в сельском хозяйстве Подмосковья

На предприятиях будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест для жителей области

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Инвесторы вложат порядка 24 млрд рублей в реализацию проектов в сфере импортозамещения в сельском хозяйстве Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Сегодня в Московской области реализуется пять инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства. Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 23,9 млрд рублей. На предприятиях будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что среди них проект птицефабрики "Элинар-бройлер" из Наро-Фоминска. В рамках проекта планируется создание нового племенного репродуктора бройлерных кур. Инвестиции в проект - более 4 млрд рублей.

Еще один проект реализует компания "Биотех-Зоо" из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных. Компании предоставлен земельный участок в г.о. Домодедово в рамках программы региональной поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль".