10 ноября, 13:37

Росатомфлот сообщил о завершении сезонной навигации в восточном районе Севморпути

Маршрут движения каравана будет определяться в зависимости от ледовой обстановки, фактической погоды и прогноза

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Росатомфлот завершает летне-осеннюю навигацию в восточном районе Северного морского пути. Атомный ледокол "Арктика" приступил к выводу каравана судов из порта Певек, сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот".

"Росатомфлот завершает летне-осеннюю навигацию в восточном районе Севморпути. 10 ноября из порта Певек головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" взял под проводку теплоходы "Пола Дудинка" и "Мыс Дежнева". В Восточно-Сибирском море к каравану присоединится научно-исследовательское судно "Григорий Михеев". Под проводкой атомного ледокола суда проследуют в направлении западной кромки льдов Карского моря", - говорится в сообщение.

Отмечается, что маршрут движения каравана будет определяться в зависимости от ледовой обстановки, фактической погоды и прогноза. Сейчас в акватории Северного морского пути продолжается активный процесс ледообразования. По данным ФГБУ "Главсевморпуть", восточная часть Карского моря уже закрыта льдами. Планируется, что проводка каравана судов завершится 21 ноября. В настоящее время в акватории Северного морского пути работают атомные ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "50 лет Победы".

"В эту летне-осеннюю навигацию Росатомфлот совместно с ФГБУ "Главсевморпуть" выстроил эффективную модель судоходства по Севморпути. Ремонтная кампания ледоколов реализовывалась с учетом потребностей наших клиентов. Все компании, заинтересованные в работе в акватории, получили своевременную ледокольную проводку и информационно-навигационное обеспечение", - приводится цитата генерального директора "Атомфлота" Леонида Ирлицы. 

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