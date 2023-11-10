Венгрия выразила заинтересованность в поставках СПГ из Венесуэлы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в Европе существует большой интерес к импорту сжиженного природного газа из Венесуэлы

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена восстанавливать экономические отношения с Венесуэлой и рассчитывает на поставки из этой страны сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Каракас.

Он сообщил, что у него запланированы встречи с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем Пинто и министром нефтяной промышленности Педро Рафаэлем Тельечеа. "Мы решили восстановить наши отношения и сотрудничество с Венесуэлой, и мы сделаем это быстро, чтобы стать одними из первых, кто получит от этого максимальную выгоду", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр отметил, что вместе с ним в Каракас прибыли представители крупнейших венгерских энергетических компаний Mol и MVM, которые проведут переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и газа. Сийярто подчеркнул, что в Европе существует большой интерес к импорту СПГ из Венесуэлы, которая наращивает производство этого вида энергоносителей. "Мы должны действовать быстро, потому что западноевропейцы и американцы любят быть первыми, и нам тоже важно быть здесь с самого начала", - добавил Сийярто.

Он приветствовал решение США смягчить санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, а также стремление ряда европейских государств, в том числе Франции, Испании, Португалии, активизировать сотрудничество с этой латиноамериканской страной. "Мы призываем Европейский союз и Соединенные Штаты ослабить санкции против Венесуэлы", - заявил министр. Он отметил, что предыдущий визит главы МИД Венгрии в Каракас состоялся в 1992 году.