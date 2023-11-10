10 ноября, 13:45

Венгрия выразила заинтересованность в поставках СПГ из Венесуэлы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что в Европе существует большой интерес к импорту сжиженного природного газа из Венесуэлы

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена восстанавливать экономические отношения с Венесуэлой и рассчитывает на поставки из этой страны сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Каракас.

Он сообщил, что у него запланированы встречи с главой венесуэльского МИД Иваном Хилем Пинто и министром нефтяной промышленности Педро Рафаэлем Тельечеа. "Мы решили восстановить наши отношения и сотрудничество с Венесуэлой, и мы сделаем это быстро, чтобы стать одними из первых, кто получит от этого максимальную выгоду", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр отметил, что вместе с ним в Каракас прибыли представители крупнейших венгерских энергетических компаний Mol и MVM, которые проведут переговоры с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и газа. Сийярто подчеркнул, что в Европе существует большой интерес к импорту СПГ из Венесуэлы, которая наращивает производство этого вида энергоносителей. "Мы должны действовать быстро, потому что западноевропейцы и американцы любят быть первыми, и нам тоже важно быть здесь с самого начала", - добавил Сийярто.

Он приветствовал решение США смягчить санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы, а также стремление ряда европейских государств, в том числе Франции, Испании, Португалии, активизировать сотрудничество с этой латиноамериканской страной. "Мы призываем Европейский союз и Соединенные Штаты ослабить санкции против Венесуэлы", - заявил министр. Он отметил, что предыдущий визит главы МИД Венгрии в Каракас состоялся в 1992 году. 

Теги:
ВенесуэлаВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация