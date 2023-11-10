В КЧР на новогодние праздники забронировано 96% номерного фонда

Особенно популярны Домбай и Архыз

ЧЕРКЕССК, 10 ноября. /ТАСС/. Номерной фонд курортов КЧР забронирован на 96% на новогодние каникулы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства туризма республики.

"В новогодний каникулярный период на курортах Карачаево-Черкесской Республики традиционно отмечается высокий уровень бронирования гостиниц и отелей. На сегодняшний день он составляет 96% от общего числа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году только за новогодние каникулы курорты Карачаево-Черкесской Республики приняли 172 тыс. туристов.

"Курорты Карачаево-Черкесии всегда пользовались большим спросом на новогодние каникулы. Для наших гостей особенно популярны Домбай и Архыз. Несмотря на то, что до новогодних каникул еще почти два месяца, номерной фонд курортов заполнен на 96%", - отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, слова которого приводятся в сообщении.