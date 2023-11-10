ФАС утвердила повышение тарифов "Транснефти" на прокачку нефти в 2024 году на 7,2%

В 2023 году рост тарифов составил 5,994%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2024 году на уровне 7,2%. Это следует из приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

В 2023 году рост тарифов составил 5,994%.

Приказ вступит в силу с 1 января 2024 года.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино будет повышен с 3 тыс. 146,65 рубля до 3 тыс. 372,98 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе поднимется с 510,38 рубля до 547,09 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повысится с 811,36 рубля до 869,72 рубля за тонну (без НДС).

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.