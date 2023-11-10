10 ноября, 15:45,
обновлено 10 ноября, 15:48

ЦБ считает, что темпы роста розничного кредитования будут снижаться до конца 2023 года

По данным регулятора, корпоративное кредитование начнет замедляться в 2024 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Темпы роста розничного кредитования будут снижаться до конца 2023 года и в 2024 году. Корпоративное кредитование начнет замедляться в 2024 году, следует из материалов Банка России.

"Темпы роста розничного кредитования, по прогнозу Банка России, будут снижаться до конца 2023 года и в 2024 году на фоне ужесточения денежно-кредитных условий и возросшей склонности к сбережениям населения. Со стороны предложения кредитов нет оснований ожидать роста аппетита к риску в банковском секторе против замедления роста розничного кредитования", - отмечает регулятор.

По оперативным данным ЦБ, прирост корпоративного кредитования в октябре был выше, чем в сентябре. "Темпы роста корпоративного кредитования замедлятся в 2024 году, в том числе с повышением прогнозируемой траектории ключевой ставки", - указывает Банк России.

Увеличение госрасходов, запланированное в 2024 году, также может заместить потребность организаций в кредитных средствах, несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий, полагает регулятор.

Что касается сбережений, то, по предварительной оценке ЦБ, в октябре население также продолжало проявлять высокий интерес к срочным рублевым депозитам, в том числе переводя на них средства с текущих счетов и сбережения в валюте.

"Поддержанию стабильной динамики розничных вкладов в краткосрочной перспективе будет способствовать ужесточение денежно- кредитных условий, последовавшее за повышениями Банком России ключевой ставки", - указано в материалах регулятора. 

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Россия
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