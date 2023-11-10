Федеральный штаб подготовил план повышения надежности электроснабжения в Дагестане

Вице-премьер Александр Новак добавил, что важным направлением плана также является подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральный штаб, созданный после поручений президента России Владимира Путина, подготовил план мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Дагестана. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по вопросу стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан и реализации программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ с участием главы региона Сергея Меликова в Махачкале.

"Мы проводили 24 августа совещание по поручению президента РФ на ваше обращение, - сказал Новак. - Договорились, что по части энергетики создадим федеральный штаб, в рамках которого подготовлен комплексный план мероприятий. Он был создан и включает в себя те мероприятия, которые мы обсуждали тогда, это повышение платежной дисциплины, ликвидация бездоговорного потребления электроэнергии, введение ограничения режима потребления в отношении потребителей, которые осуществляют бездоговорное потребление, и консолидация объектов электросетевого хозяйства, и передача в собственность федеральную незаконно приватизированного электросетевого имущества".

Новак добавил, что важным направлением плана также является подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Глава Дагестана на совещании отметил, что в августе из-за высоких температур в регионе были зафиксированы массовые аварийные отключения электроснабжения, после чего из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к зиме республике были выделены дополнительно 1,2 млрд рублей. Меликов добавил, что на период с 2024 по 2026 год в федеральном бюджете планируют заложить на повышение надежности электроснабжения региона не менее 9 млрд рублей.