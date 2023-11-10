10 ноября, 16:42

Чувашская компания подписала соглашение на 200 млн рублей о поставках молока в Китай

В Минэкономразвития региона сообщили, что компания "Деревенский дворик" планирует поставлять коровье и козье молоко в экологичных стеклянных бутылках

ЧЕБОКСАРЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Чувашская компания "Деревенский дворик" подписала соглашение о намерениях стоимостью почти 200 млн рублей с китайской Хэйлунцзянской компанией, из республики будет поставляться молоко. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минэкономразвития региона.

"Между компанией "Деревенский дворик" и Хэйлунцзянской компанией по импорту и экспорту заключено соглашение о намерениях. Сумма контракта [составляет] почти 200 млн рублей. Планируется, что наша компания будет поставлять в Китай коровье и козье молоко в экологичных стеклянных бутылках", - отмечается в сообщении.

По словам вице-премьера Чувашии - главы Минэкономразвития региона Дмитрия Краснова, чьи слова приводятся в сообщении, молочная продукция из республики будет присутствовать на китайских прилавках. "Это огромный шаг для повышения узнаваемости нашей продукции" - заявил Краснов.

Документ подписан в Шанхае (Китай) на выставке продуктов питания и напитков, пекарского дела и ресторанного бизнеса FHC China3.

8 ноября глава Чувашии Олег Николаев на 4-м заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" в Китае отметил необходимость расширения сотрудничества по ряду направлений, в том числе в агропромышленной сфере. Он также предложил совместно заняться развитием цифровизации экономики и робототехники. 

Теги:
РоссияКитайЧувашия
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