10 ноября, 19:39

Машиностроительный завод получил 75 млн рублей из Фонда развития территорий ЛНР

По словам главы регионального Фонда развития промышленности Виолетты Воробьевой, "Лугамаш" на заемные деньги планирует закупить литую заготовку у другого луганского предприятия - "Лугасталь"

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Машиностроительный завод "Лугамаш", действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), получил 75 млн рублей займа из Фонда развития территорий ЛНР, сообщается в Telegram-канале фонда.

"Машиностроительный завод "Лугамаш" и Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики подписали договор займа, в соответствии с которым предприятие получило 75 млн рублей", - сказано в сообщении.

По словам главы регионального Фонда развития промышленности Виолетты Воробьевой, "Лугамаш" на заемные деньги планирует закупить литую заготовку у другого луганского предприятия - "Лугасталь".

Предприятие "Лугамаш" было создано в 2015 году на базе "Лугансктепловоза". Завод производит запасные части для железнодорожных подвижных составов, в том числе и для новых локомотивов.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. По словам министра промышленности и торговли ЛНР Тимура Саматова, организация планирует выдать предприятиям республики займы на сумму свыше 950 млн рублей. Как, в свою очередь, поясняла Воробьева, промышленные предприятия, действующие в ЛНР, получат льготные займы под 1-2%. 

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