Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Привилегированные акции "Башнефти" и котировки Сбербанка чувствовали себя лучше рынка в ожидании дивидендов по итогам 2023 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу торговался в слабоволатильном ключе, находясь под давлением фиксации прибыли по ряду эмитентов и отсутствия драйверов для масштабного движения. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,07%, до 3 242,06 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,13%, до 1 107,44 пункта. Курс юаня вырос на 0,011%, до 12,61 рубля, доллара - на 0,25%, до 92,29 рубля, евро снизился на 0,11%, до 98,55 рубля.

"Приближение выходных и слабый внешний фон сдерживали активность покупателей. Вместе с тем цены на нефть удержали импульс восстановления, а рубль во второй половине дня нес небольшие потери к доллару", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон вновь ухудшился. "Большинство мировых индексов завершали неделю в красной зоне. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления подчеркнул, что Федрезерв намерен действовать осторожно, но если дальнейшее ужесточение политики станет целесообразным, то регулятор без колебаний это сделает", - отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+3,17% и +3,03%), бумаги "Распадской" (+3,03%), привилегированные акции "Башнефти" (+2,82%), бумаги "Роснефти" (+2,29%), котировки Мосбиржи (+2,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,36% и +0,97%).

"Акции "Мечела" развивали ралли последних дней без конкретных фундаментальных новостей. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на улучшение перспектив компании в условиях роста цен на экспортный уголь и высокого спроса на ресурс со стороны Индии и Китая. Обыкновенные акции "Мечела" в пятницу достигли пика с марта 2012 года, а привилегированные - с февраля 2022 года. Поддержку в условиях общего оптимизма в секторе получили и бумаги "Распадской", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Привилегированные акции "Башнефти" и котировки Сбербанка чувствовали себя лучше рынка в ожидании дивидендов по итогам 2023 года, добавила эксперт.

"Совет директоров "Роснефти" сегодня должен принять решение по дивидендам за девять месяцев 2023 года. Годом ранее доходность по промежуточным дивидендам "Роснефти" составила чуть менее 6%. Таким образом, вряд ли компании удастся превысить доходность рекомендованных накануне выплат "Газпром нефти" (около 10%), но все же инвесторы ждут объявления дивидендов с оптимизмом, а акции "Роснефти" расположены вплотную к пику текущего года 607,8 рубля", - пояснила она.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки НМТП (-2,36%), бумаги ТГК-1 (-2,25%), котировки ПИК (-2%), акции "Юнипро" (-1,99%), бумаги "Селигдара" (-1,94%). Акции ТГК-1 и НМТП корректировались вниз после роста ранее на неделе, сообщила Кожухова.

Прогноз на 13 ноября

В "БКС мир инвестиций" полагают, что индекс Мосбиржи не оставит попыток пробиться к полуторагодовым максимумам вблизи 3 300 пунктов, "но гасить их могут как сильное техническое сопротивление перед круглым рубежом, так и ценовая неуверенность в нефти в сочетании с крепостью рубля". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 13 ноября - 3 200 - 3 300 пунктов, по курсу доллара - 91,5-93,5 рубля. Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может торговаться в интервале 91-93 рубля, евро/рубль- в коридоре 97-99 рублей, пара юань/ рубль - в коридоре 12,4-12,9 рубля.

В понедельник Московская биржа и "Русагро" опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. Совет директоров "Вуш холдинга" обсудит обратный выкуп акций. Также в этот день выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.