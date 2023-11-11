В Самарской области начнут тестировать беспилотники

В Минэкономразвитии отметили, что экспериментальный правовой режим будет действовать три года и позволит проводить коммерческую воздушную перевозку грузов и авиационные работы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Самарская область станет еще одним регионом с экспериментальным правовым режимом (ЭПР), тестирующим беспилотные авиационные системы (БАС). Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"В рамках ЭПР Самарской области впервые будут тестироваться как легкие, так и "тяжелые" беспилотники массой более 30 кг. Планируется порядка 18 тысяч полетов. Их результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которых производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", - заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Отмечается, что ЭПР будет действовать три года и позволит проводить коммерческую воздушную перевозку грузов и авиационные работы, например, по охране лесов и защите сельскохозяйственных культур от вредителей. Также проект предусматривает использование беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС, мониторингу протяженных объектов инфраструктуры, сообщается на сайте министерства.

Оператор проекта ООО "Транспорт будущего" занимается разработкой БАС и создает кластер беспилотной авиации в Самарской области. Запуск серийного производства БПЛА будет обеспечен до конца 2023 года, с постепенным увеличением мощности в течение следующего года. "Рассчитываем, что заявленные сегодня в рамках ЭПР целевые показатели станут лишь малой частью того, что предстоит сделать для достижения итоговых результатов. Одна из ключевых задач - отработка механизмов безопасного и эффективного использования БАС в воздушном пространстве с ориентацией на реальную текущую обстановку в регионе", - отметил генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Самарская область станет 21 регионом, где тестируют беспилотники. Всего в стране установлено шесть экспериментальных правовых режимов в сфере БАС.