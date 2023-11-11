11 ноября, 09:36

В Челябинске цинковый завод намерен автоматизировать контроль систем газоочистки

Начальник технического управления инженерного центра АО "Челябинский цинковый завод" Максим Варганов отметил, что в проект включены системы изменения состава выбросов в режиме онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Системы газоочистки Челябинского цинкового завода будут автоматически выводить данные онлайн-мониторинга в Росприроднадзор. Об этом сообщил начальник технического управления инженерного центра АО "Челябинский цинковый завод" Максим Варганов на проходящей в рамках Русского экономического форума панельной дискуссии "Металлургия будущего".

"Есть движение в сторону цифровизации, мы реализуем несколько проектов", - сказал Варганов.

На демонстрируемых во время его выступления слайдах было указано, что предприятие сейчас строит системы газоочистки для снижения объема выбросов в атмосферу диоксида серы и угарного газа. При этом в проект включены системы изменения состава выбросов в режиме онлайн. По итогам реализации проекта вывод данных будет происходить в Росприроднадзор автоматически.

Челябинский цинковый завод выпускает высококлассный цинк высокой частоты марки Special High Grade, поставляя его для нужд отечественных предприятий.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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