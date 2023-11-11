В Москве провели открытый диалог об экономике для студентов 13 вузов страны

Министр правительства города Мария Багреева заявила о необходимости получения обратной связи от молодых специалистов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Студенты из 13 вузов страны приняли участие в открытом диалоге об экономике России и ее будущем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Около 300 учащихся экономических специальностей 13 ведущих московских вузов приняли участие в Дне экономиста для студентов, организованном в канун профессионального праздника. <...> День экономиста для студентов начался с открытого диалога об экономике и ее будущем с участием заместителя министра экономики Российской Федерации Полины Крючковой, министра правительства Москвы Марии Багреевой и ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова", - сказали в пресс-службе.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, 11 ноября отмечают профессиональный праздник - День экономиста. "Сегодня это одна из самых востребованных профессий - нельзя назвать ни одной отрасли, которая смогла бы обходиться без экономистов. Они закладывают основу для реализации государственных и бизнес-проектов, принимают важные решения, от которых зависят стабильность, эффективность и рост производств, отраслей, регионов и всей страны", - подчеркнула она.

По словам министра, студенты - это будущее экономики, поэтому важно говорить с ними о ситуации, актуальных тенденциях и перспективах, инструментах и механизмах, призванных укреплять и развивать экономический потенциал Москвы и России. Также необходимо получать обратную связь от молодых специалистов - какие темы им кажутся наиболее значимыми, каким они видят будущее своего города и страны, какие идеи по развитию экономики предлагают.

"Как один из крупнейших работодателей правительство Москвы регулярно проводит подобные встречи, а также реализует большую программу стажировки для студентов и выпускников вузов. Участники программы могут поработать в департаментах, комитетах, префектурах, управах и других городских организациях, получив при этом не только опыт и новые навыки, но и отличный старт для своей карьеры", - добавила Багреева.

В мероприятии приняли участие студенты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", МГИМО МИД России, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН имени Патриса Лумумбы, ВАВТ Минэкономразвития России, РГГУ, Московского университета им. А. С. Грибоедова, МГУУ Правительства Москвы, МФЮА, Российской экономической школы.