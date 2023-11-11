В МИД РФ заявили, что политика ЕС по ископаемому топливу грозит бедностью 100 млн людей

Сергей Вершинин отметил, что развитые страны не выполняют донорских обязательств в полной мере по мобилизации финансовой помощи на климатические цели

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Принуждение Европейского союза (ЕС) к отказу от ископаемого топлива грозит жителям развивающихся стран нищетой. Об этом заявил в интервью газете La Reppublica заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Курс ЕС на принуждение к отказу от использования ископаемого топлива сопряжен с риском ввергнуть около 100 млн жителей развивающихся стран в нищету. Многие, даже в среднесрочной перспективе, не имеют альтернативы ископаемым источникам для обеспечения экономического роста и благосостояния населения", - сказал он.

Замминистра отметил, что развитые страны не выполняют донорских обязательств в полной мере по мобилизации финансовой помощи на климатические цели.

Тогда как односторонние антироссийские санкции Запада затрудняют достижение общих целей по климату, указал Вершинин. Он отметил, что западные страны, понимают, что решение проблемы климата имеет универсальный характер.

"Осознавая роль России в процессе (не только серьезный эмитент парниковых газов, но и крупнейший "поглотитель"), они наложили беспрецедентные односторонние санкции, которые затрудняют наше, а значит и общее, движение к цели", - сказал он. "В сентябре 2021 года руководством страны был поставлен ориентир по достижению углеродной нейтральности экономики не позднее 2060 года Россия не уклоняется от достижения этой цели и в более ранние сроки, готовы решить эту задачу и до 2060 года, но в случае, если нашему социально-экономическому развитию не будут препятствовать", - добавил дипломат.

Он затронул вопрос пагубного влияния на экологию вооруженных конфликтов. "Страны Запада продолжают накачивать киевский режим вооружением. Этот подход приводит к людским жертвам, разрушению инфраструктуры, увеличению объемов выбросов в атмосферу. Согласно информации одной из западных НПО, представленной в июне с. г. в Бонне, СВО привела к выбросам 100 млн тонн СО2. В то же время только кампания США в Ираке спровоцировала выброс 250 млн тонн, не говоря уже об Афганистане, Сирии и т. д. Никакой реакции, тем более волны возмущения в адрес США эта информация не вызвала", - отметил замминистра.