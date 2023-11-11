В Дагестане намерены проложить железную дорогу к морскому порту в Махачкале

В рамках развития инфраструктуры порта планируется строительство подъездной автомобильной дороги, а также обновление материально-технической базы порта

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. РЖД планируют проложить железнодорожную ветку к морскому торговому порту в Махачкале, где будет расположен железнодорожный сортировочный парк. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

"Планируется завершение строительства железнодорожного сортировочного парка. На нашей территории уже проложены пути, но необходимо построить примыкание к железнодорожной магистрали, провести отдельную железнодорожную ветку. Проект будет реализован в рамках инфраструктурного развития порта совместно с РЖД", - сказал Абашилов.

Помимо железной дороги, в рамках развития инфраструктуры порта планируется строительство подъездной автомобильной дороги, а также обновление материально-технической базы порта, в том числе приобретение новых кранов и реконструкция причалов. "Модернизация позволит нам полностью выстроить цепочку логистики и перевалки", - заключил замгендиректора.