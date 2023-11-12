12 ноября, 13:20

РФ и ОАЭ обсудили вопросы промышленной кооперации

Стороны, в частности, поговорили о взаимодействии в области стандартизации и сертификации

АБУ-ДАБИ, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обсудил вопросы промышленной кооперации с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером. Об этом рассказал журналистам российский вице-премьер.

Стороны, в частности, поговорили о взаимодействии в области стандартизации и сертификации.

"В первую очередь это нефтегазовое машиностроение, то, что востребовано и на рынке Эмиратов, и то, что мы сделали за период с 2014 года, особенно в рамках нашей программы импортозамещения по нефтегазмашу. Это сегодня дает свои плоды. Уже принято определенное количество стандартов, в частности 17 которые работают на территории России и на территории Эмиратов", - заявил Мантуров.

Еще одним направлением сотрудничества, которое затрагивали переговоры, стала фармацевтическая промышленность. По словам Мантурова, российские компании уже осваивают рынок ОАЭ.

"Они [компании из РФ] должны в том числе сейчас подготовить регуляторную базу для признания также стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов о том, чтобы двигаться затем уже в области производства и готовых лекарственных форм в Эмираты, и производства субстанций. Это сегодня мы тоже с моим коллегой, министром промышленности и технологий обсуждали", - прокомментировал вице-премьер. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссия
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