12 ноября, 22:23

На Чукотке к 2026 году планируют вдвое увеличить производство тепличных овощей

По словам губернатора Владислава Кузнецова, в регионе будут расширены меры господдержки для достижения этой цели

ТАСС, 13 ноября. Объемы овощей, выращиваемых в теплицах на Чукотке, к 2026 году увеличатся вдвое в том числе благодаря дополнительным мерам господдержки аграриев. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов.

"Предусмотрено двукратное увеличение к 2026 году объемов овощей, производимых в теплицах на территории Чукотки. Запланировано расширение мер господдержки для достижения этой социально значимой цели", - говорится в сообщении главы региона.

Из-за климатических особенностей овощи на Чукотке не выращивают в открытом грунте, а только в теплицах. Большая часть овощей и фруктов завозится в округ во время навигации. При этом стоимость 1 ru огурцов доходит до 1 000 рублей - это самая высокая цена в Дальневосточном федеральном округе. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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