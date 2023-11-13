В Петербурге на культурном форуме обсудят тему инвестиций в развитие искусства

В частности, в дискуссии примут участие генеральный директор ТМХ Кирилл Липа, главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир Верхошинский, председатель совета директоров группы компаний "Севкабель" Александр Вознесенский

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Тематическая сессия "Деловая культура" пройдет на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур в пятницу, 17 ноября. В центре дискуссии окажутся темы инвестиций в искусство и правильного взаимодействия бизнеса и культуры, рассказал ТАСС модератор сессии, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Язык культуры - универсальный, объединяющий людей. Она пронизывает все аспекты человеческой деятельности, включая экономические отношения. В этом контексте ВЭБ.РФ предложил затронуть на форуме тему деловой культуры. Многие современные предприниматели думают не только о прибыли, но и о создании особой ценности для своего города и всего общества. Созидательная функция предпринимательства невозможна без реализации культурных проектов и инициатив", - рассказал Шувалов.

По его мнению, развитие бизнеса и экономики невозможно без определенного уровня развития культуры самого предпринимателя и людей, которые его окружают и для которых он работает. "Инвестиции в культуру - это не только про благотворительность, но и про создание нового качества деловых отношений и нового качества жизни людей", - отмечает Шувалов.

Председатель ВЭБ.РФ рассчитывает, что в ходе открытого диалога удастся наметить контуры будущего развития, основанного на партнерстве культуры и предпринимательства, взаимном влиянии разных сфер человеческой деятельности.

В дискуссии примут участие генеральный директор ТМХ Кирилл Липа, президент ОМК Наталья Еремина, главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир Верхошинский, председатель совета директоров группы компаний "Севкабель" Александр Вознесенский, директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан, председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Открытый разговор "Деловая культура" пройдет в 10:00 мск в главном штабе Эрмитажа 17 ноября.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.