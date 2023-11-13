"Известия": в РФ хотят ввести новый знак качества "Шерсть России"

Подобный знак должен в первую очередь подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях, пишет газета

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новый знак качества с условным обозначением "Шерсть России" планируют ввести в РФ. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на рекомендации Минпромторгу РФ и Роспотребнадзору, направленные Советом по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совфеде.

Отмечается, что подобный знак должен в первую очередь подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях. Это поможет снизить число фальсифицированной продукции на российском рынке. В Совфеде также предлагают контролировать качество готовых изделий из шерстяного сырья, продаваемых онлайн: речь идет об их соответствии заявленному составу.

В пресс-службе Минпромторга добавили газете, что случаи обращений в ведомство из-за несоответствия заявленного состава продукции реальному участились, что негативно влияет на ценообразование и ожидания потребителей. "Мораторий на проведение плановых проверок для компаний и индивидуальных предпринимателей отчасти сработал в пользу недобросовестных участников рынка", - уточнили изданию в министерстве.

В Минпромторге поддерживают инициативу о введении в стране нового знака качества изделий. Так, единые стандарты и разработка системы подтверждения наличия шерстяного сырья положительно отразятся на качестве готовой продукции и будут способствовать повышению спроса на него. "Предполагается несколько вариантов проработки обозначенного вопроса: разработка системы добровольной сертификации со стороны производителей или введение национальных стандартов для продукции с шерстью", - пояснили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.