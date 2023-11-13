Выручка Segezha Group по МСФО за III квартал выросла на 13%

Она достигла 23,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 13% за III квартал по сравнению со II кварталом 2023 года, до 23,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Отмечается, что выручка выросла благодаря росту объемов реализации готовой продукции, а также положительному эффекту от ослабления рубля к основным иностранным валютам. Чистый убыток компании сократился на 17% за отчетный период и составил 3,2 млрд рублей.

Выручка Segezha Group по МСФО за девять месяцев снизилась на 20%, до 63,7 млрд рублей. Чистый убыток компании за отчетный период сократился в 3,6 раза за девять месяцев и составил 10,9 млрд рублей, против прибыли годом ранее.

Показатель OIBDA составил 3 млрд рублей, сохранившись на уровне II квартала 2023 года на фоне роста себестоимости и расходов на логистику. Рентабельность по OIBDA составила 12%. Показатель САРЕХ вырос на 31% квартал к кварталу и составил 2,2 млрд рублей.

Объем долговых обязательств на 30 сентября 2023 года практически не изменился по сравнению с 30 июня 2023 года и составил 126 млрд рублей. В свою очередь чистый долг составил 118,6 млрд рублей.

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции.