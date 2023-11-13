Ценовой диапазон IPO "Южуралзолота" составит от 55 до 60 копеек за акцию

Компания уже получила предложения от инвесторов об участии в IPO в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в рамках IPO сообщает, что индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию. Компания уже получила предложения от инвесторов об участии в IPO в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения, следует из сообщения компании.

"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO", - говорится в сообщении. В компании отметили, что сейчас уже получили индикативные предложения об участии в IPO от крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.

Кроме того, в ЮГК добавили, что сбор заявок от инвесторов начинается с сегодняшнего дня и продлится до 21 ноября. Цена IPO будет установлена советом директоров компании по итогам окончания периода сбора заявок. Ожидаемая дата начала торгов акциями компании на Мосбирже - 22 ноября

В ЮГК напомнили, что ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании, а в рамках размещения не планируется продажа акций основным акционером компании - предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций.

"Южуралзолото группа компаний" - крупнейший акционер Petropavlovsk, владеет около 29,19% акций золотодобытчика. Выручка ЮГК в 2022 году снизилась на 3,4% и составила 29,91 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась в 3,5 раза, до 2,31 млрд рублей.