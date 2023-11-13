13 ноября, 06:50,
обновлено 13 ноября, 07:00

Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за III квартал выросла почти на 30%

Показатель составил 13,31 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по международным стандартам финансовой отчетности ( МСФО) за третий квартал 2023 года увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете торговой площадки.

Показатель чистой прибыли вырос до 14,3 млрд рублей или на 63,9% в сравнении с третьим кварталом 2022 года. Комиссионные доходы площадки увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля увеличился на 23,8%.

Операционные доходы Мосбиржи увеличились на 41%, операционные расходы - на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п. п., до 29%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация