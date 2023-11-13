Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за III квартал выросла почти на 30%

Показатель составил 13,31 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль Мосбиржи по международным стандартам финансовой отчетности ( МСФО) за третий квартал 2023 года увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете торговой площадки.

Показатель чистой прибыли вырос до 14,3 млрд рублей или на 63,9% в сравнении с третьим кварталом 2022 года. Комиссионные доходы площадки увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля увеличился на 23,8%.

Операционные доходы Мосбиржи увеличились на 41%, операционные расходы - на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п. п., до 29%.