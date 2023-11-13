13 ноября, 07:20

Малый и средний бизнес за 9 месяцев привлек под поручительства почти 800 млрд рублей

В Минэкономразвития отметили, что гарантийная система оказалась востребованной и помогла облегчить кредитования по банковским продуктам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес (МСП) привлек свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

"Доступное финансирование - основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

В МЭР пояснили, что многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование сектора, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика говорит о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за 9 месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с показателями января - сентября 2022 года.

Регионами - лидерами по приросту объема финансовой поддержки за 9 месяцев текущего года в сравнении с тремя кварталами 2022 года стали Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Карелия, Магаданская область и Республика Калмыкия. В Топ-10 регионов по этому показателю вошли также Свердловская область, Республика Тыва, Псковская область, Астраханская область, Республика Северная Осетия-Алания. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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