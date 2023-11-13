Внешний товарооборот Грузии за 10 месяцев вырос на 16,2%

Отрицательное сальдо торгового баланса составило 42,6% от суммарного оборота товаров

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Объем внешней торговли Грузии с января по октябрь текущего года составила $17,7 млрд, что на 16,2% выше аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

"В период с января по октябрь 2023 года внешний торговый оборот товарами составил $17,7861 млрд, что больше соответствующего показателя предыдущего года на 16,2%", - говорится в сообщении.

Экспорт составил $5,1 млрд (рост на 12,5%), импорт - $12,6 млрд (рост на 17,8%). Отрицательное сальдо торгового баланса составило $7,5 млрд, что равно 42,6% от всего товарооборота.