13 ноября, 08:19

Кабмин расширил перечень технологий для заключения специальных инвестконтрактов

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в этот список войдет более 70 решений, которые охватывают радиоэлектронику, фармацевтику, химическую промышленность, медицину, топливную промышленность, энергетический комплекс, металлургию и другие сферы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно расширило на 70 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В начале совещания с вице-премьерами он сообщил, что развитие серийных производств конкурентоспособной продукции в России особенно важно в условиях действующих санкций. "Для этого мы расширим перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, соответственно, получая налоговые льготы, преференции и другие возможные инструменты, включая субсидии", - сказал Мишустин.

Он указал, что в этот список войдет более 70 решений, которые охватывают радиоэлектронику, фармацевтику, химическую промышленность, медицину, топливную промышленность, энергетический комплекс, металлургию и другие сферы. По словам главы кабмина, это позволит привлечь больше частных средств для освоение выпуска собственного наукоемкого оборудования.

Мишустин привел в пример приборы для ранней диагностики и лечения злокачественных заболеваний, которые помогут "значительно сократить время проведения хирургических операций". Как отмечалось на сайте кабмина, помимо этого, перечень расширен и для технологии создания автоматических портативных анализаторов, которые позволят проводить анализы и получать их результаты в полевых условиях, в кабинете врача или у пациента дома.

"Эти меры послужат достижению целей научно-технического и научно-технологического развития, которые были определены главой государства", - подытожил председатель правительства.

СПИК действуют с конца 2020 года. В рамках такового сотрудничества, инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать свой технологический проект на территории России. Государство, в свою очередь, гарантирует разработчику выгодные, понятные и неизменные условия для вложений. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей контракт продлевается до 20 лет. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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