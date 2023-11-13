Владельцем активов подразделения British American Tobacco в РФ стала компания из Абу-Даби

В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российское подразделение British American Tobacco (ВАТ), портфель которой включает сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и "Ява", системы нагревания табака glo и одноразовые испарители Vuse, перешло в собственность компании BFI Holding из Абу-Даби. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Как ранее сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные реестра Abu Dhabi Global Market (ADGM), BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. В 2022 году BAT занимал 23,6% российского табачного рынка, 35,6% было у JTI (марки Winston, Camel и других), 31,1% - у Philip Morris.

14 сентября British American Tobacco сообщила о закрытии сделки по продаже бизнеса в России и Белоруссии.

7 сентября в пресс-службе российского офиса компании сообщили, что British American Tobacco заключила сделку о продаже своего бизнеса в РФ и Белоруссии, однако используемые торговые марки останутся в собственности российского покупателя. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS. Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента "БАТ Россия".

В феврале 2023 года компания сообщила, что планирует завершить продажу бизнеса в РФ и Белоруссии к концу 2023 года. В июле 2022 года компания заявила, что из-за ухода с российского рынка она потеряла 957 млн фунтов ($1,2 млрд по текущему курсу).